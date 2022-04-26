В Рязани открыли памятную доску ученому и путешественнику Василию Ошанину

Во вторник, 26 апреля, в Рязани открыли памятную доску ученому и путешественнику Василию Федоровичу Ошанину, сообщила пресс-служба гордумы.

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В церемонии открытия доски на доме № 16 по улице Семинарской приняли участие: министр культуры Рязанской области Виталий Попов, и. о. начальника по боевой подготовке Воздушно-десантных войск РФ Юрий Артюхин, представитель исполнительной дирекции Русского географического общества Дмитрий Цапенко, Герой России, Почетный гражданин Рязани, руководитель регионального отделения Русского географического общества Михаил Малахов, заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина. От Рязанской городской Думы к присутствующим обратился депутат Сергей Караев.

— Для меня, как представителя ветеранского движения, очень приятно, что Василий Федорович принимал участие в военных экспедициях в Алайскую долину, проходивших под командованием генерала Скобелева. Рязань вообще славится своими героями, героями не только на поприще военных сражений, но и героями мирного времени. От Рязанского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана, от депутатов Рязанской городской Думы поздравляю всех с открытием памятной доски. Увековечивание памяти, несомненно, внесет вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, — сказал Сергей Караев.

Первопроходец, географ и натуралист, родившийся в Данковском уезде Рязанской губернии, Василий Ошанин участвовал во многих экспедициях. Изучал Среднюю Азию, Памир, Тянь-Шань. Рязанскому музею путешественников удалось установить контакт с потомком Василия Ошанина, живущим во Франции. С ним музей ведет активную переписку.

Решение об установке доски, посвященной путешественнику, на фасаде дома № 16 по улице Семинарской было принято на заседании Рязанской городской Думы в декабре 2020 года. Инициатором выступило Рязанское областное отделение Русского географического общества.

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Мемориальная доска гласит: «Этим домом владела семья Ошаниных с 1908 по 1917 год. Ошанин Василий Федорович 1844 — 1917 путешественник, географ, натуралист, энтомолог, член Русского географического общества с 1880 г.».