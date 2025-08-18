В Рязани откроется выставка «Будьте сердцем в вышних, и будете всегда на Выше…»

В четверг, 21 августа, В 12:00, в библиотеке имени Горького в Рязани состоится открытие выставки «Будьте сердцем в вышних, и будете всегда на Выше…». Об этом РИА 7info сообщили организаторы.

Выставка подготовлена Рязанской областной библиотекой имени Горького к 400-летию Свято-Успенского Вышинского монастыря и 210-летию со дня рождения выдающегося богослова – святителя Феофана Затворника (1815–1894) при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Партнерами проекта являются Свято-Успенский Вышенский монастырь, Рязанская епархиальная библиотека, Рязанская организация Союза художников РФ, Рязанская организация Союза фотохудожников РФ.

На выставке будут представлены копии документов, карт и схем, книжные издания из фондов Свято-Успенского Вышенского монастыря, Рязанской епархиальной библиотеки, Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, посвященные истории и судьбе обители. Центральное место в экспозиции займут книги епископа Феофана Затворника Вышенского.

Вышенская обитель и ее окрестности оставили яркий след в творчестве рязанских художников И. Г. Власова, Н. Д. Тюкиной, М.Л. Будылевой, чьи работы будут представлены на выставке.

Известный рязанский фотограф А.Н. Павлушин в 2024 году создал фотографическую серию, посвященную Свято-Успенскому Вышенскому монастырю, которая экспонируется впервые.

Вышенская пустынь стала местом последнего подвига Феофана Затворника, который провел здесь 28 последних лет жизни, из них 22 года – в строгом затворе, во время которого были созданы самые известные его переводные и экзегетические сочинения.

В последние годы пребывания в затворе святитель подготовил книгу «Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество», которую можно рассматривать как духовное завещание вышенского подвижника нынешним насельницам Успенского Вышенского монастыря, который с 1990 г. восстанавливается как женский.

На церемонии открытия выставки предполагается присутствие митрополита Рязанского и Михайловского Марка, представителей министерства культуры Рязанской области и министерства территориальной политики Рязанской области, игумении Свято-Успенского Вышенского монастыря матушки Димитрии.

Возрастное ограничение: 6+.