Понедельник, 18 августа, 2025
17.1 C
Рязань
Культура и события

В Рязани откроется выставка «Будьте сердцем в вышних, и будете всегда на Выше…»

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

В четверг, 21 августа, В 12:00, в библиотеке имени Горького в Рязани состоится открытие выставки «Будьте сердцем в вышних, и будете всегда на Выше…». Об этом РИА 7info сообщили организаторы.

Выставка подготовлена Рязанской областной библиотекой имени Горького к 400-летию Свято-Успенского Вышинского монастыря и 210-летию со дня рождения выдающегося богослова – святителя Феофана Затворника (1815–1894) при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Партнерами проекта являются Свято-Успенский Вышенский монастырь, Рязанская епархиальная библиотека, Рязанская организация Союза художников РФ, Рязанская организация Союза фотохудожников РФ.

На выставке будут представлены копии документов, карт и схем, книжные издания из фондов Свято-Успенского Вышенского монастыря, Рязанской епархиальной библиотеки, Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, посвященные истории и судьбе обители. Центральное место в экспозиции займут книги епископа Феофана Затворника Вышенского.

Вышенская обитель и ее окрестности оставили яркий след в творчестве рязанских художников И. Г. Власова, Н. Д. Тюкиной, М.Л. Будылевой, чьи работы будут представлены на выставке.

Известный рязанский фотограф А.Н. Павлушин в 2024 году создал фотографическую серию, посвященную Свято-Успенскому Вышенскому монастырю, которая экспонируется впервые.

Вышенская пустынь стала местом последнего подвига Феофана Затворника, который провел здесь 28 последних лет жизни, из них 22 года – в строгом затворе, во время которого были созданы самые известные его переводные и экзегетические сочинения.

В последние годы пребывания в затворе святитель подготовил книгу «Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество», которую можно рассматривать как духовное завещание вышенского подвижника нынешним насельницам Успенского Вышенского монастыря, который с 1990 г. восстанавливается как женский.

На церемонии открытия выставки предполагается присутствие митрополита Рязанского и Михайловского Марка, представителей министерства культуры Рязанской области и министерства территориальной политики Рязанской области, игумении Свято-Успенского Вышенского монастыря матушки Димитрии.

Возрастное ограничение: 6+.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Последние новости

Власть и политика

Мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации Рязани

От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота
Новости России

Выигравшая 33 миллиона в лотерею россиянка рассказала о приметах и знаках о выигрыше

Судьба иногда подаёт знаки — нужно лишь суметь их заметить. Именно так произошло с Анжеликой из Чувашской Республики, которая стала одной из трёх суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион».
Общество

В Дашково-Песочне открылся обновленный пункт приёма платежей компании «Р-Энергия»

По словам генерального директора компании Ильи Шишкина, раньше там находился киоск, принимавший оплату, но было принято решение заменить его на более современное и удобное место.
Происшествия

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

Половина разрушенных на площади 3000 квадратных метров конструкций разобрана.
Происшествия

Трое детей и взрослый пострадали в ДТП под Рязанью 

Авария с участием трёх автомобилей случилась днём в субботу, 16 августа, на 484-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
Происшествия

Рязанской пенсионерке, ставшей жертвой мошенников, вернут деньги после вмешательства прокуратуры

Злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили женщине предоставить паспортные данные и пароль от «Госуслуг», после чего убедили ее перечислить 50 тыс. рублей на «безопасный» счет.
Кино и ТВ

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» возвращается на ТНТ — с новыми лицами, борьбой за выживание и интригами  за кадром

Главная интрига сезона — появление двух новых участников, имена которых до эфира строго держатся в секрете.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 