В Рязани определены четыре общественных пространства для благоустройства

В Рязанской области подведены итоги голосования за объекты благоустройства. С 15 апреля по 30 мая оно проводилась на платформе «Городская среда», в общей сложности в нём приняли участие более 112 тысяч человек.

В Рязани определили четыре локации-лидера, по одной в каждом из районов. В Железнодорожном районе наибольшее количество голосов рязанцы отдали за площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе (3920 голосов). В Московском районе – за парк имени Гагарина (7190 голосов). В Советском районе лидером голосования стал Лесопарк (5880 голосов). Запланировано благоустройство от первого разворотного круга до озера Ореховое. в Октябрьском районе более 7 260 жителей поддержали инициативу благоустроить Черезовские пруды, расположенные на чётной стороне улицы Новосёлов.

В общей сложности жителям Рязанской области предлагали проголосовать за 54 территории. Это парки, скверы, улицы, набережные в 12 муниципальных районах.

Их благоустройство будет выполнено в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В Кораблине и Скопине были определены лучшие дизайн-проекты обустраиваемых зелёных зон.