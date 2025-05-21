Среда, 21 мая, 2025
18.9 C
Рязань
Культура и события

В Рязани на стене бывшего джаз-кафе откроется выставка к 25-летию группы Feelin’s

Анастасия Мериакри

В МКЦ 22 мая открывается выставка, посвященная 25-летию группы Feelin’s в статусе муниципального коллектива Рязани.

Выставка размещена на стене бывшего джаз-кафе Фонтан, где на протяжении многих лет группа реализовывала свои многочисленные творческие проекты.
 
Выставка отражает часть музейной экспозиции Feelin’s. 1 июня 2023 года музей Feelin’s включен в Реестр Ассоциации содействия деятельности частных музеев.
 
На выставке красочно представлены основные российские и международные проекты коллектива: «С чего начинается Родина», «Величие рязанской земли. Проект 3Д», «Мелодии заповедной Мещеры», «ЕсенинJazz», проекты со многими зарубежными исполнителями, с которыми музыканты работали за свою долгую творческую карьеру и др.
 
Открытие выставки приурочено к концерту «Джаз и степ» Feelin’s и солистов международного театра современного танца Вортэкс (г. Москва), который состоится в этот же вечер.
 
К 130-летию С. Есенина Feelin’s планируют создание отдельной выставочной экспозиции своего главного международного проекта «ЕсенинJazz».

Возрастное ограничение 6+.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Общество

Стартовало онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ — 2025»

Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!
Медицина

Рязанцам рассказали, при каких изменениях родинок нужно срочно бежать к врачу

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере подвели итоги акции, посвященной Дню диагностики меланомы в России.
Новости России

ВС РФ нанесли серию ударов по Украине ночью 21 мая: куда били, что уничтожено

Российские силы продолжают системное подавление военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.
Новости России

В Сосновоборске прохожий занялся сексом с девушкой, которая отдыхала на лавочке

В красноярском Сосновоборске  прохожий изнасиловал девушку, которая лежала и...
Новости России

В Вологодской области уволили чиновницу из-за дочери, грозившей отправить фраеров на СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале, что...

Последние новости

Общество

Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным

Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.
Общество

МЧС предупредило рязанцев о высокой пожарной опасности в ближайшие четыре дня

В условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох.
Общество

Самая большая в России корзина появилась в Солотче

Рядом разместили сертификат из Книги рекордов России, подтверждающий, что данная корзина самая большая в стране.
Происшествия

Мужчина угрожает расправой прохожим в Рязани

Рязанцы написали заявление в полицию.
Власть и политика

Комиссия по противодействию задолженности по заработной плате создана в Рязанской области

Комиссия займется анализом рисков формирования задолженности, разработает профилактические меры для предупреждения формирования задолженности по заработной плате.
Общество

В Рязанской области проводится мониторинг после атаки беспилотников

Силами РЭБ и ПВО 21 мая в регионе уничтожены восемь БПЛА. На территории населенных пунктов проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков.
Религия

На колокольне Никольского храма в Рязанской области установили крест

В селе Стрелецкие Выселки 21 мая совершилось знаменательное событие – на колокольню местного Никольского храма был установлен крест.
Общество

Мошенники создают сайты и группы в соцсетях, предлагая купить ответы на ЕГЭ и ОГЭ

Мошенники создают сайты и группы в соцсетях, предлагая услуги по продаже ответов на ЕГЭ и ОГЭ и «гарантированную» помощь на экзамене.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.