В Рязани на стене бывшего джаз-кафе откроется выставка к 25-летию группы Feelin’s

В МКЦ 22 мая открывается выставка, посвященная 25-летию группы Feelin’s в статусе муниципального коллектива Рязани.

Выставка размещена на стене бывшего джаз-кафе Фонтан, где на протяжении многих лет группа реализовывала свои многочисленные творческие проекты.



Выставка отражает часть музейной экспозиции Feelin’s. 1 июня 2023 года музей Feelin’s включен в Реестр Ассоциации содействия деятельности частных музеев.



На выставке красочно представлены основные российские и международные проекты коллектива: «С чего начинается Родина», «Величие рязанской земли. Проект 3Д», «Мелодии заповедной Мещеры», «ЕсенинJazz», проекты со многими зарубежными исполнителями, с которыми музыканты работали за свою долгую творческую карьеру и др.



Открытие выставки приурочено к концерту «Джаз и степ» Feelin’s и солистов международного театра современного танца Вортэкс (г. Москва), который состоится в этот же вечер.



К 130-летию С. Есенина Feelin’s планируют создание отдельной выставочной экспозиции своего главного международного проекта «ЕсенинJazz».

Возрастное ограничение 6+.