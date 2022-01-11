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Вторник, 11 января, 2022
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В преддверии Старого Нового года для рязанцев пройдут праздничные мероприятия

7info

В Рязани запланированы праздничные мероприятия по случаю Старого Нового года, сообщила пресс-служба городской администрации.

13 января в 12.00 по главным улицам города вновь проедет МорозоБус. В это же время начнётся встреча «Старый Новый год со старыми друзьями» в библиотеке-филиале № 12.

В 18 часов Лесопарк приглашает рязанцев на караоке-вечер «На белом покрывале января».

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14 января в 12.00 в Центральной городской библиотеке состоится костюмированный бал «Зимние фантазии». В 18 часов праздничный концерт стартует на сцене МКЦ.

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