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Вторник, 28 декабря, 2021
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В Подмосковье мать сдала в полицию сына, который спас ее от неадекватного мужа

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В Коломне мать вызвала полицию после того, как ее сын-пятиклассник ударил ножом своего отца, пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительной версии, 44-летняя женщина разозлила уставшего 49-летнего супруга, поскольку она вернулась домой позже него. Кроме того, мужчина не выдержал, когда женщина включила свет, чем разбудила его.

В итоге злоумышленник обезумел и начал душить жертву. Мальчик решил заступиться, взял нож и ударил им агрессора. Его госпитализировали с поврежденным легким. В это время мать школьника позвонила и попросила помощи правоохранителей.

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Женщина заявила, что ребенок и ранее проявлял агрессию и хватался за нож. Кроме того, он и все время «проводит с телефоном или играет в стрелялки за компьютером».

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