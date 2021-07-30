20.3 C
Рязань
Пятница, 30 июля, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

В Перинатальном центре рассказали о генетических заболеваниях

7info
В Перинатальном центре рассказали о генетических заболеваниях
Фото: Рязанский перинатальный центр
- Advertisement -

В Перинатальном центре Рязани рассказали о генетических заболеваниях, которые выявляют у новорожденных. Текст опубликован на странице медицинского учреждения ВКонтакте.

Неонатальный скрининг позволяет улучшить диагностику детей с наследственными и врожденными заболеваниями. В настоящее время каждый ребенок, который родился на территории Рязанской области, обследуется на пять заболеваний. Фенилкетонурию, гипотериоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземию можно выявить при рождении. И если начать лечение с рождения, человек может прожить долгую счастливую жизнь и даже избежать инвалидности.

Сроки проведения скрининга отличаются у доношенных и недоношенных детей. У доношенных детей анализы берут через полные трое суток после рождения, у недоношенного ребенка — через семь. Кровь забирают из пяточки и исследуют в медико-генетической лаборатории Перинатального центра.

«Молодых мам всегда беспокоит результат анализов. Но могу с уверенностью сказать, что положительный результат бывает очень редко. В год мы выявляем 3-4 подобных случая. Тем не менее, неонатальный скрининг существенно помогает своевременному лечению и снижению детской смертности на территории региона. В лучшем случае у такого ребенка остается только запись в медицинской карте, но никаких проявлений болезни он не ощущает», — отметила главный врач Перинатального центра Ирина Девятова.

Этим летом пришла новость о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал расширение перинатального скрининга. Это значит, что в скором времени новорожденных будут обследовать на 40-45 тяжелых врожденных заболеваний.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]