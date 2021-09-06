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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Орле мужчина убил подлокотником кресла родственника

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В Орле мужчина убил подлокотником кресла родственника

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Двое орловцев 39 и 79 лет, находящиеся в родственных связях, решили  посидеть «под водочку». Застолье организовали в частном доме на улице Тимирязева.

В процессе разговора возникла спорная ситуация. 39 -летний мужчина решил победить соперника силой. Он оторвал подлокотник от кресла и стал наносить им удары по голове пожилого мужчины.

В результате полученных травм 79 –летний родственник скончался.

Виновник драки был задержан.  СУ СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.105 УК РФ (убийство ), — сообщает  «Орелтаймс».

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