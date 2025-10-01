В Омске на остановке «Улица Рабиновича» произошёл инцидент с участием городского автобуса № 33, в результате которого пострадал пятилетний мальчик. Об этом сообщает SHOT.

Пятилетний ребёнок вместе с мамой бежали к автобусу. Как только мальчик попытался зайти в салон, водитель закрыл двери, зажав его ногу. После этого автобус начал движение и протащил ребёнка по асфальту несколько метров.

Очевидцы происшествия кричали, требуя остановить транспорт, но водитель продолжил движение.

Мать с пострадавшим мальчиком обратились в больницу. У ребёнка диагностированы сильные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время МВД проводит проверку в отношении водителя автобуса.