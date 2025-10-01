Среда, 1 октября, 2025
3.7 C
Рязань
Новости России

В Омске водитель автобуса зажал ногу пятилетнего ребёнка дверью и протащил его по асфальту

Алексей Самохин
@t.me/shot_shot

В Омске на остановке «Улица Рабиновича» произошёл инцидент с участием городского автобуса № 33, в результате которого пострадал пятилетний мальчик. Об этом сообщает SHOT.

Пятилетний ребёнок вместе с мамой бежали к автобусу. Как только мальчик попытался зайти в салон, водитель закрыл двери, зажав его ногу. После этого автобус начал движение и протащил ребёнка по асфальту несколько метров.

Очевидцы происшествия кричали, требуя остановить транспорт, но водитель продолжил движение.

Мать с пострадавшим мальчиком обратились в больницу. У ребёнка диагностированы сильные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время МВД проводит проверку в отношении водителя автобуса.

Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Новости Касимова

Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения.
Новости мира

Сотни генералов собрались в США, власти Европы замерли в страхе

Причина столь срочного и масштабного сбора неясна, что породило волну слухов.
Общество

Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ.
Новости России

Российские войска жёстко выжгли котёл ВСУ, пленных практически нет

Российская армия завершила зачистку «котла» под Харьковом, идут бои в Сумской области и Покровске

Последние новости

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.

Родители жалуются на заражения вирусом Коксаки в детских садах — BAZA

По данным СМИ, сообщения о заболеваемости поступают из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края.

Почему опасно самостоятельно расшифровывать анализы через нейросеть. Дело не только в неточном диагнозе

И хотя медики в своей работе уже используют искусственный интеллект, рядовому пользователю воспринимать его в качестве консультанта по здоровью не стоит.

Умные дроны ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ в Черниговской области

Дроны смогли поразить цели на ходу и маневрировали, уворачиваясь от прикрывающей эшелон авиации ВСУ, не оставив ей шансов на сбитие.

Ушёл из жизни народный артист России Олег Ханов

На 74-м году жизни скончался народный артист России и Башкортостана Олег Закирович Ханов. О невосполнимой утрате сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

Врач объяснил пользу регулярного осеннего секса с постоянным партнёром 

По словам эксперта, регулярный секс с постоянным партнёром оказывает выраженное положительное влияние на настроение, общее самочувствие и даже повышает иммунитет.

«Мухи не обидит»: стали известны подробности жизни мужчины, зарезавшего начальницу в Москве

Как стало известно «МК», с предыдущего места работы Константин Т. также ушёл со скандалом.

Заплатят в аду: что Трамп сказал об урегулировании на Украине 

Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Ресторанный критик Лошманов поделился рецептом ля‌вишей от рязанских татар

Рецептом с Романом Лошмановым поделилась руководительница местного народного ансамбля «Сабантуй» Рива Бурнашева.

Зеленский заявил о «критической ситуации» на Запорожской АЭС

По словам политика, станция уже семь дней снабжается электричеством от дизель-генераторов, оборудование которых не рассчитано на такой длительный режим работы.

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал «задушить Крым» 

По мнению Уоллеса, Крым имеет для президента России Владимира Путина «сакральное значение», сравнимое с Храмовой горой, что и делает полуостров главной целью.

Сотрудники двух образовательных учреждений Рязанской области получили матпомощь не в полном объеме

Установлено, что в этих образовательных учреждениях материальная помощь руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам выплачивалась не в полном объёме

Певец Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что мать Жукова была госпитализирована из-за нарушения кровообращения в задних отделах мозга.

Платные парковки могут заметно подорожать в Рязанской области

Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликован на официальном сайте.

Эксперт оценил риски блэкаута в Белгороде после ударов ВСУ

Чтобы полностью отправить Белгород в долгий блэкаут, Украине потребовалось бы уничтожить все сети, связывающие город с соседними регионами.