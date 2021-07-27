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Вторник, 27 июля, 2021
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В Омске приятели затащили женщину в кусты и устроили групповое изнасилование

Никита Брыкин
В Омске приятели затащили женщину в кусты и устроили групповое изнасилование
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Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Омска, которые подозреваются в изнасиловании женщины, пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел утром 24 июля на улице Перелета. По версии следствия, потерпевшая возвращалась из кафе домой. В этот момент двое пьяных приятелей набросились на 32-летнюю даму, затащили ее в кусты под угрозами убийства и надругались над жертвой.

Крики о помощи услышала жительница соседнего дома, которая вызывала полицейских. Вскоре злоумышленников задержали. Ими оказались 32-летний ранее судимый за изнасилование 32-летний Константин Мустафинов, который вышел из тюрьмы год назад, а также 39-летний ранее судимый за кражи и грабежи.

Сейчас его допрашивают, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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