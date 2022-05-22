В Окский заповедник привезли 3-летнего самца зубра по кличке Мунмеджикстоун

В «Окский государственный заповедник» привезли 3-летнего самца зубра из «Приокско-Террасного государственного заповедника» (ПТЗ).

Молодой зубр по кличке Мунмеджикстоун поступил для обновления и пополнения поголовья этих животных в Рязанской области. В ближайшие годы он будет находиться в демонстрационном вольере со взрослой зубрицей Мелиной, посетители смогут увидеть животных.

По словам руководителя питомника ПТЗ Ирины Землянко, Мунмеджикстоун общительный, любознательный, любит яблоки и морковь. В дальнейшем зубр возглавит племенную группу самок.