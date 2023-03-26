Воскресенье, 26 марта, 2023
powder

В Нижнем Тагиле неожиданно скончалась молодая журналистка

На главнуюНовости мира

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле умерла журналистка Екатерина Евлашина, сообщило издание TagilCity.

Женщина работала корреспондентом газеты «Машиностроитель», которая издается Уралвагонзаводом. Ей было 37 лет.

«Как же жаль, когда вот так внезапно уходят молодые, талантливые, светлые люди! Так тяжело их терять! Светлая память о прекрасном человеке!» — написала ее коллега Кристина Дурницына.

По ее словам, Екатерина несколько дней чувствовала недомогание. Подруга девушки уточнила, что в четверг журналистка пожаловалась на боль в области груди и живота, после чего вызвала скорую помощь. Ее состояние резко ухудшилось в больнице.

Пациентку перевели в реанимацию, где у нее остановилось сердце.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации