В Нижнем Тагиле неожиданно скончалась молодая журналистка

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле умерла журналистка Екатерина Евлашина, сообщило издание TagilCity.

Женщина работала корреспондентом газеты «Машиностроитель», которая издается Уралвагонзаводом. Ей было 37 лет.

«Как же жаль, когда вот так внезапно уходят молодые, талантливые, светлые люди! Так тяжело их терять! Светлая память о прекрасном человеке!» — написала ее коллега Кристина Дурницына.

По ее словам, Екатерина несколько дней чувствовала недомогание. Подруга девушки уточнила, что в четверг журналистка пожаловалась на боль в области груди и живота, после чего вызвала скорую помощь. Ее состояние резко ухудшилось в больнице.

Пациентку перевели в реанимацию, где у нее остановилось сердце.