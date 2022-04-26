В Нижнем Тагиле мужчина пришел в «Магнит» без трусов и шокировал покупателей

Пожилой житель Нижнего Тагила пришел в магазине «Магнит» в странном виде, рассказала горожанка в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на улице Попова. На кадрах видео, что мужчина появился в общественном месте в куртке на голое тело.

«Выбрав товар (ну, конечно же, водку, кто бы сомневался) он спокойно оплатил его на кассе и ушел довольный с покупками нагишом восвояси», – отметила автор поста.

При этом голый горожанин не реагировал на замечания, что в магазине присутствуют люди и его могут увидеть дети.