В Нижегородской области передали в суд дело о браконьерстве на озере «Генеральское»

Прокуратура Бутурлинского района Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, в мае 2022 г. мужчина осуществлял незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова (двумя ставными рыболовными сетями) на особо охраняемой природной территории — Бутурлинского государственного биологического (охотничьего) заказника областного значения на озере «Генеральское».

Своими действиями обвиняемый причинил вред водным биологическим ресурсам, поскольку применение в процессе лова указанных сетей способно привести к массовому истреблению охраняемых видов рыб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.