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Вторник, 8 июня, 2021
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В мире зафиксирован масштабный сбой интернет-ресурсов

7info7
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8 июня был зафиксирован масштабный сбой интернет-ресурсов зафиксирован по всему миру.

Пока проблемы, с которыми столкнулись пользователи Twitch, Reddit, GitHub и Spotify необъяснимы.

В результате сбоя  75% пользователей не смогли зайти на сайт Twitch. Оставшиеся испытали трудности с входом в систему.

О проблемах также сообщили Reddit, GitHub и Spotify.

А в понедельник, 7 июня, похожие вещи возникали у Mail.ru. Сообщения о невозможности  воспользоваться почтой  и сайтом пришли от несколько тысяч человек, — сообщает  Lenta.

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