В мире зафиксирован масштабный сбой интернет-ресурсов

8 июня был зафиксирован масштабный сбой интернет-ресурсов зафиксирован по всему миру.
Пока проблемы, с которыми столкнулись пользователи Twitch, Reddit, GitHub и Spotify необъяснимы.
В результате сбоя 75% пользователей не смогли зайти на сайт Twitch. Оставшиеся испытали трудности с входом в систему.
О проблемах также сообщили Reddit, GitHub и Spotify.
А в понедельник, 7 июня, похожие вещи возникали у Mail.ru. Сообщения о невозможности воспользоваться почтой и сайтом пришли от несколько тысяч человек, — сообщает Lenta.