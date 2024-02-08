Четверг, 8 февраля, 2024

В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли мать и дочь

Минимум один из автомобилей, попавших в аварию, был с номерами рязанского региона.

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В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли мать и дочь

Автор: 7info

Опубликовано

Мать и дочь погибли в результате массового ДТП на 86-м километре трассы М-4 «Дон», сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Авария произошла днём 7 февраля. По уточнённым данным, в результате ДТП 2 человека погибли, 7 пострадали. Повреждения получили 25 легковушек и 4 грузовика.

Погибшие женщины ехали в автомобиле марки «Рено».

В настоящее время движение по трассе М-4 «Дон» восстановлено, отметила Ирина Волк.

Минимум один из автомобилей, попавших в аварию, был с номерами рязанского региона.

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