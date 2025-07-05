Рязанский священник заявил о духовном расколе в обществе и среди молодёжи

Протоиерей Сергий Рыбаков прокомментировал тенденции жизни современной молодёжи. В интервью для газеты «Благовест» Рязанской епархии он отметил, что общество всё заметнее делится на тех, кто стремится к духовному пути, и тех, кто отрицает нравственные ориентиры.

«Всё повторяется с библейских времён. Каин и Авель — первая история раскола, когда один отверг Бога, другой пошёл за Ним. Так и сейчас: часть молодёжи в молитве и служении, другая — в бесконтрольных гулянках», — пояснил священник.

Он отметил, что даже те, кто вчера «бесновались» на фанатских тусовках, могут стать героями — примером тому служит боевое подразделение «Эспаньола», воюющее за Россию. Рыбаков считает, что надежда есть всегда, но важно признать реальность духовного расслоения и работать с ней честно.