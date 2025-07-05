В Рязани вручили погоны лейтенантов выпускникам филиала Университета МВД им. В.Я. Кикотя 

В субботу, 5 июля в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось торжественное вручение лейтенантских погон слушателям 5-го курса.
65 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию, из них 18 человек закончили вуз с отличием. Лучшим курсантам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки за отличные результаты в учебе и службе.
С важным событием будущих офицеров поздравил заместитель председателя Рязанской областной Думы, генерал-майор полиции в отставке Николай Макариков.
Торжественная церемония завершилась творческими номерами: курсанты исполнили песню, а затем станцевали традиционный «выпускной вальс», символизирующий переход к новому этапу жизни — службе в органах внутренних дел.
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