В Рязани вручили погоны лейтенантов выпускникам филиала Университета МВД им. В.Я. Кикотя 

В субботу, 5 июля в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось торжественное вручение лейтенантских погон слушателям 5-го курса.

65 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию, из них 18 человек закончили вуз с отличием. Лучшим курсантам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки за отличные результаты в учебе и службе.

С важным событием будущих офицеров поздравил заместитель председателя Рязанской областной Думы, генерал-майор полиции в отставке Николай Макариков.

«С выпускниками вашего университета мне довелось работать в Калининграде, в Туле, в Калуге, в Рязани. И я хочу заявить, что самые лучшие кадры в вашем направлении готовят именно в вашем университете имени Владимира Яковлевича Кикотя. Вы должны этим гордиться и должны свято чтить законы, правила, знания, которые получили в этом прекрасном университете. Именно выпускники вашего университета достойно выполняют свою работу», — отметил Макариков.

Торжественная церемония завершилась творческими номерами: курсанты исполнили песню, а затем станцевали традиционный «выпускной вальс», символизирующий переход к новому этапу жизни — службе в органах внутренних дел.