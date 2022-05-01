В Липецкой области матери не разрешили перезахоронить сына

Усманский районный суд отказал в удовлетворении иска жительнице Липецкой области, добивавшейся признания незаконным отказа ей в перезахоронении сына, пишет Город 48.

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Сообщается, что ее родственник ушел из жизни в 2020 году. Его похоронили на кладбище в селе Усманского района. Однако сын просил, чтобы его предали земле рядом с матерью.

Женщина уточнила, что ей выделили место под семейное захоронение на Песковатском кладбище. В ноябре прошлого года она, собрав все необходимые документы, обратилась к сельсовету с просьбой получить разрешение на перезахоронение сына. В итоге мать получила отказ.

Новая попытка добиться своего снова закончилась неудачей.