В Липецке танцующей женщине-водителю продлили домашний арест

Октябрьский районный суд продлил до 23 января домашний арест 31-летней Екатерины Кобзевой, которая устроила резонансное ДТП в Липецке, пишет Город 48.

Инцидент произошел 21 июля на улице Краснозаводской. В сети стало вирусным видео, на котором женщина танцевала на месте аварии.

По предварительной версии, управляя иномаркой BMW, липчанка выехала на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki. В итоге пострадали водитель и 9-летний пассажир второй машины, ребенку потребовалась госпитализация.

После аварии Кобзева отказалась от медицинского освидетельствования. При этом она сказала в камеру: «А я за рулем не была!». Вероятно, она была пьяна. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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