В Лесопарке Рязани прошел турнир по интерактивному баскетболу

20 мая в Лесопарке состоялся первый интерактивный турнир по баскетболу. Соорганизатором мероприятия выступили Департамент интерактивного баскетбола и Российская Федерация Баскетбола, а также Компьютерный клуб «United Gamers». Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Почетными гостями турнира стали Дьяченко Вячеслав — руководитель департамента интерактивного баскетбола и Беджанян Давидбек — главный специалист по проведению соревнований по интерактивному баскетболу.
Мероприятие вызвало большой интерес у участников. Призовые места распределились так:
1 место — Владислав Курбатов;
2 место — Владислав Денисов;
3 место — Циганов Сергей.