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Понедельник, 23 мая, 2022

В Лесопарке Рязани прошел турнир по интерактивному баскетболу

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В Лесопарке Рязани прошел турнир по интерактивному баскетболу

20 мая в Лесопарке состоялся первый интерактивный турнир по баскетболу. Соорганизатором мероприятия выступили Департамент интерактивного баскетбола и Российская Федерация Баскетбола, а также Компьютерный клуб «United Gamers». Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Почетными гостями турнира стали Дьяченко Вячеслав — руководитель департамента интерактивного баскетбола и Беджанян Давидбек — главный специалист по проведению соревнований по интерактивному баскетболу.

Мероприятие вызвало большой интерес у участников. Призовые места распределились так:

1 место — Владислав Курбатов;

2 место — Владислав Денисов;

3 место — Циганов Сергей.

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