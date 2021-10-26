В Ленобласти сын судьи мог лошадками заманить девочку домой, где изнасиловал ее и убил

Арестован житель 57-летний житель Кингисеппа в Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочки 13 лет назад, пишет КП.

Летом 2008 года 10-летняя школьница, которая занималась лыжами, вышла из дома и не вернулась. Спустя две недели ее тело нашли в парке «Романовка». В поисках злоумышленника принимали участие даже эстонцы, которые подозревали, что маньяк бежал к ним.

Однако подозреваемый никуда все это время жил в соседнем дворе и ходил под носом у следователей. Им оказался сын местной уважаемой судьи.

«Он часто приходил к девочкам в парк, где мы тренировались. Все время смотрел на нас, наблюдал. Вечно подойдет к ребенку, попробует поговорить. Он пытался втереться в доверие. Спрашивал у нас: «Любишь лошадок?» – рассказала подруга погибшей.

Утверждается, что сначала мужчина задержали, однако мать стала защищать сына. После ее смерти дело подозреваемого снова подняли и стали изучать.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что злоумышленник мужчина встретил девочку и пригласил к себе домой, где совершил изнасилование и задушил ребенка. После этого он бросил тело в парке.

По одной из версий, мужчина заманил девочку к себе домой с помощью лошадей. Вероятно, он сказал, что у него есть картинки или литература на эту тему.