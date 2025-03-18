Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале сообщил, что иностранцев, попавших в окружении в Курской области, намного больше, чем сообщалось в СМИ. Так Лебедев отреагировал на пост в телеграм-канале Condottiero.
По словам Лебедева, РИА Новости он сообщил о тех, «про которых рассказали».
Лебедев уверен, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросит за тех, кто попал в плен.
Лебедев считает, что британских наёмников и франкоговорящих пленных покажут широкой публике. Или их трупы.