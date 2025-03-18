Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале сообщил, что иностранцев, попавших в окружении в Курской области, намного больше, чем сообщалось в СМИ. Так Лебедев отреагировал на пост в телеграм-канале Condottiero.

По словам Лебедева, РИА Новости он сообщил о тех, «про которых рассказали».

— По большей части англоязычные, и все специалисты военного профиля: связь, БПЛА, наводчики артиллерийских систем. Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока не известен, катаются с личной охраной, — пишет подпольщик.

Лебедев уверен, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросит за тех, кто попал в плен.

— Отказа скорее всего не будет, но возможно передадут в виде трупов, хотя оглашать ФИО и должности не станут, — пишет он. Реклама

Лебедев считает, что британских наёмников и франкоговорящих пленных покажут широкой публике. Или их трупы.