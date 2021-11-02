В Курске суд отправил в колонию подростка за изнасилование психически больного мальчика

В Курске Промышленный районный суд вынес приговор 18-летнему юноше, которого признали виновным в сексуальном насилии над психически больным мальчиком, не достигшем 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, подросток с июня по август 2019 года умышленно совершал в отношении мальчика мужеложство с применением насилия и использованием беспомощного состояния.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Прежде ему грозило до 20 лет.

С матери подростка взыскали компенсацию морального вреда.