4.5 C
Рязань
Среда, 3 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Курске суд отправил в колонию подростка за изнасилование психически больного мальчика

Александр Ильин
Изображение succo с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Курске Промышленный районный суд вынес приговор 18-летнему юноше, которого признали виновным в сексуальном насилии над психически больным мальчиком, не достигшем 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Как установило следствие, подросток с июня по август 2019 года умышленно совершал в отношении мальчика мужеложство с применением насилия и использованием беспомощного состояния. 

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Прежде ему грозило до 20 лет. 

С матери подростка взыскали компенсацию морального вреда. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,796ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать