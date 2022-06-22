В Крыму подросток и его подельники четыре месяца насиловали 9-летнюю девочку

В Нижнегорском районном суде принято решение об аресте 16-летнего подростка, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, пишет КП.

По предварительной версии, молодой человек пользовался беспомощным состоянием 9-летней девочки. Он совершал действия сексуального характера с марта по июнь.

Как стало известно, злоумышленник орудовал вместе с подельниками.

В ходе заседания также было установлено, что парень не имеет более двух лет регистрации по какому-либо адресу. Ему грозит до двадцати лет лишение свободы.