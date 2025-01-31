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Новости Касимова

В Касимове раскрыли кражу смартфонов, шубы и кроссовок из пункта выдачи заказов

Алексей Самохин

В Касимове полицейские раскрыли две кражи из пункта выдачи заказов интернет-магазина. Подозреваемыми оказались две сотрудницы ПВЗ, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

С заявлением в полицию обратился руководитель пункта, обнаруживший недостачу двух смартфонов, шубы и пары кроссовок. Как выяснили оперативники уголовного розыска, товары должны были быть отправлены обратно в магазин после отказа покупателей. Но до склада они так и не доехали, хотя документы содержали отметки о приеме курьером.

В ходе расследования полицейские проверили работников ПВЗ и курьеров. Вскоре выяснилось, что к хищению могут быть причастны 26-летняя и 18-летняя сотрудницы пункта. Похищенные вещи обнаружили у них, после чего подозреваемых задержали.

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По предварительным данным, женщины оформили заказы на свое имя через подставные аккаунты, а затем отказались от них. При возврате они воспользовались невнимательностью курьера, оформили прием товаров для отправки обратно, но фактически оставили их себе.

Возвращенные вещи курьер найти не мог и уже готовился возмещать ущерб, но полицейские восстановили справедливость. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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© Информационное агентство 7info

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