В Касимове открыли центр амбулаторной онкологической помощи

25 ноября в Касимовском межрайонном медицинском центре открыли центр онкологической помощи пациентам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Центр расположен на первом этаже ММЦ, под него выделен целый этаж здания, на котором находятся кабинет врача онколога, процедурный кабинет и палаты дневного стационара для пациентов, которые проходят химиотерапевтическое лечение.

Для организации работы провели ремонт, приобрели необходимое оборудование, сделали отдельный вход. Врачи прошли дополнительное обучения на кафедре онкологии в РязГМУ им Павлова. Все эти мроприятия предусмотрены мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение».

В Центре амбулаторной онкологической помощи будут оказывать первичную специализированную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями и с подозрением на злокачественные новообразования. Кроме этого, будет организовано проведение диспансерного наблюдения пациентов и лечение, в том числе с проведением противоопухолевой лекарственной терапии, в соответствии с решениями онкологического консилиума. Центр в Касимовском ММЦ рассчитан также на пациентов Клепиковского района.

В следующем году Центр онкологической помощи будет открыт в Ряжске и в Скопине.