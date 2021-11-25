3.4 C
Рязань
Четверг, 25 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Касимове открыли центр амбулаторной онкологической помощи

7info

25 ноября в Касимовском межрайонном медицинском центре открыли центр онкологической помощи пациентам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Центр расположен на первом этаже ММЦ, под него выделен целый этаж здания, на котором находятся кабинет врача онколога, процедурный кабинет и палаты дневного стационара для пациентов, которые проходят химиотерапевтическое лечение.

Для организации работы провели ремонт, приобрели необходимое оборудование, сделали отдельный вход. Врачи прошли дополнительное обучения на кафедре онкологии в РязГМУ им Павлова. Все эти мроприятия предусмотрены мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение».

В Центре амбулаторной онкологической помощи будут оказывать первичную специализированную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями и с подозрением на злокачественные новообразования. Кроме этого, будет организовано проведение диспансерного наблюдения пациентов и лечение, в том числе с проведением противоопухолевой лекарственной терапии, в соответствии с решениями онкологического консилиума. Центр в Касимовском ММЦ рассчитан также на пациентов Клепиковского района.

В следующем году Центр онкологической помощи будет открыт в Ряжске и в Скопине.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать