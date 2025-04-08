В Касимов причалят около 80 туристических теплоходов в 2025 году.

В 2025 году в Касимов причалят 78 теплоходов. Об этом сообщили представители администрации округа на совете по инвестициям.

В 2024 году Касимовский округ посетили более 100 тысяч туристов. Это на 30% по сравнению с 2023 годом. Причалило 58 круизных теплоходов, что на 21% больше, чем в предыдущем году. На 2025 год заявлено 78 теплоходов.

Отмечается, что Касимов вошел в число финалистов премии «Туристические города» в номинации «Город музейного туризма» в 2025 году. Финал состоится 24–26 апреля в Воронеже.

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Напомним, 2 апреля глава округа Иван Бахилов рассказал депутатам регионального парламента о благоустройстве и развитии туристического потенциала Касимова.