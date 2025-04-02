Иван Бахилов рассказал депутатам регионального парламента о благоустройстве и развитии туристического потенциала Касимовского округа

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов в среду, 2 апреля, проинформировал депутатов регионального парламента о результатах работы по благоустройству общественных пространств муниципалитета и укреплении его туристического потенциала в 2024 году и расставленных приоритетах на будущее. Иван Бахилов сосредоточился на самых важных направлениях развития каждой сферы, подчеркнув значимость командной работы администрации округа, правительства Рязанской области, депутатов и весомой поддержки федерального центра:

– Наше муниципальное образование активно участвует в реализации национальных проектов и государственных программ, ставя перед собой задачи обновления общественных территорий при одновременном сохранении колорита и неповторимой архитектуры, создания атмосферы комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать. В рамках развития туристического потенциала Касимовского округа приоритетными целями являются рациональное распределение туристических потоков, налаживание логистики и внедрение модели «бесшовного» туризма, предполагающей доступ гостей сразу ко всем видам направления отдыха, – событийный, спортивный, медицинский туризм. Нам предстоит большая совместная работа. Благодарю губернатора региона Павла Викторовича Малкова за поддержку наших инициатив, депутатов регионального парламента – за своевременное принятие решений по бюджетному планированию.

Глава округа отметил значительный объем финансовой помощи со стороны федерального центра по реализации социально значимых проектов. Построен детский сад в селе Дмитриево, многоквартирный малоэтажный жилой дом в селе Малеево, капитально отремонтировано здание Елатомской детской школы искусств, продолжается строительство Касимовской средней образовательной школы, приводятся в нормативное состояние дороги в населенных пунктах округа и в городе. Муниципалитет является активным участником региональной программы поддержки местных инициатив. В 2024 году реализовано 12 проектов, благодаря которым появились новые детские площадки, парковые зоны, благоустроены места для отдыха и занятий спортом, отремонтированы памятники воинам ВОВ.

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Иван Бахилов подробно остановился на достижениях туристической отрасли, планах по дальнейшему укреплению туристического потенциала Касимова. В настоящее время в городе открыт современный туристско-информационный центр. Во многом в результате реализации проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях улучшился облик исторического центра города, появилось место для проведения городских культурно-массовых мероприятий, работает обновленный муниципальный рынок, на котором расположены современные ярмарочные павильоны.

– Мы установили рекорд «Самое большое количество музеев и выставочных пространств на одной версте». У нас – на протяжении 1668 метров – 15 уникальных объектов культуры, каждый из которых играет важную роль в сохранении истории и традиций региона. Всего в округе 25 музейных пространств. Одержаны победы в 4-х национальных туристических премиях. За 2024 год выиграно 5 президентских грантов в сфере туризма. Начал работу цифровой сервис «Карта туриста». Касимов по праву можно считать кинематографической столицей области, в округе снято 37 фильмов, – подчеркнул Иван Бахилов.

В числе приоритетов глава муниципалитета отметил комплексный подход к развитию общественных территорий Касимовского района и решению всех возникающих проблем.

Также в ходе отчета были обозначены такие направления работы, как привлечение инвесторов, проведение межрегиональных, всероссийских выставок, фестивалей и бизнес-миссий, разработка новых туристических маршрутов и событийных мероприятий, туристического каталога, развитие гастрономических пространств, продвижение сувенирной продукции. Не обошел вниманием глава округа и вопросы организации летнего туристического сезона, создания условий для комфортного семейного отдыха.

В завершении выступления Иван Бахилов расставил акценты в работе по созданию комфортной городской среды на 2025 год, в числе которых дальнейшее благоустройство исторической части города Касимова, Набережной, реализация 25 проектов, прошедших конкурсный отбор по программе местных инициатив.

По окончании доклада парламентарии смогли задать интересующие их вопросы.

Депутаты Дмитрий Боронтов и Елена Синица спросили о показателях эффективности развития туристической отрасли, ее вкладе в экономику округа, статистике и прогнозировании туристического потока.

– В 2024 году Касимовский округ посетило более 100 тысяч туристов из разных уголков России и иностранных государств, прирост турпотока составил 30%, круизных теплоходов – 21% по сравнению с 2023 годом. Поступление в бюджет от туристической отрасли – более 2 млн рублей. Она во многом оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, создавая условия для улучшения качества жизни граждан. Ежегодно туристический поток увеличивается, и мы к этому готовы. На сегодняшний день у нас есть возможность принять свыше 800 человек в наших средствах размещения. Для осуществления этой цели создаются благоприятные условия для привлечения новых инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в строительство объектов проживания, реконструкцию памятников архитектуры, открытие новых музейных пространств. Планируется продвигать туристические продукты округа на международных туристических выставках «Интурмаркет», «ОТДЫХ LEISURE», «Mitt», принимать участие в национальных конкурсах и премиях.

Депутат областной Думы Сергей Гришков поинтересовался планами по завершению благоустройства Касимовской набережной.

– Реконструкция Набережной является приоритетной задачей и требует системного подхода и подготовки масштабного проекта, включающего в себя благоустройство, ремонт асфальтового покрытия, замену коммуникаций и строительство причала. В 2024 году в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» произведено благоустройство территории спуска к улице Набережной (Третий луч) в Касимове. Данным проектом мы восстановили исторический проект нашего города, каким его представлял архитектор Гагин. Благоустройство Третьего луча соединило Соборную площадь с улицей Набережной, создав место притяжения для жителей города и туристов. Проектом предусмотрено строительство лестницы, смотровой площадки, организация клумб. В течение 5 лет «Золотое кольцо Касимова» будет полностью восстановлено, – сообщил Иван Бахилов.

Отвечая на вопросы депутатов Григория Парсентьева и Натальи Рубиной, глава муниципалитета подробно рассказал о возможностях экотуризма, контрольных мероприятиях по охране заповедных туристических мест, вариантах отдыха на природе, которые предлагаются туристам и гостям:

– На данный момент к этой категории можно отнести конные прогулки по мещерским лесам, для размещения в условиях максимальной удаленности от городской суеты предлагают свои услуги база отдыха, гостевые дома. Планируется завершение реализации инвестиционных проектов по открытию глэмпинга и эко-парка, гостиницы, а также строительство санатория. Всего на территории округа расположено 6 баз отдыха, 13 гостиниц, 25 точек общественного питания. Помимо основного профиля они предлагают дополнительные услуги, такие как прокат катамаранов, сапбордов, каяков, вёсельных и моторных лодок, байдарок, прогулочных катеров, велосипедов, квадроциклов, багги, электробайков, снегоходов, лыж.

Парламентарии Владимир Рожков и Татьяна Гусева сакцентировали внимание на выстраивании взаимодействия администрации округа с предпринимателями по реализации проектов в сфере туризма.

– Мы оказываем содействие в участии представителей бизнес-сообщества в туристических выставках, в разработке и реализации грантов, обучаем предпринимателей и их сотрудников в рамках соглашения с Агентством развития бизнеса г. Рязань, организовываем бизнес-миссии в туристические города и регионы с целью обмена и получения опыта. Власть всегда открыта к диалогу и готова помочь как в открытии новых объектов, так и в продвижении уже существующих, – отметил Иван Бахилов.

Александр Стариков поднял тему об использовании возможностей железнодорожного сообщения в развитии регионального внутреннего туризма и ответственных лицах разработанных туристических маршрутов, Виктор Малюгин выразил обеспокоенность сохранением исторически сложившихся исконно русских названий туристической инфраструктуры.

В завершение выступления председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил главу Касимовского муниципального округа Ивана Бахилова за конструктивную работу, приглашение посетить Касимовский край и выразил уверенность в дальнейшей эффективной деятельности на благо региона и его жителей:

– Губернатором области Касимов определен приоритетным городом, приоритетной территорией для развития туризма. У нас богатое историческое наследие, которое нужно сегодня восстановить, привести в порядок для того, чтобы повысить интерес людей к нашему региону. И сейчас, объединив район и город в один муниципальный округ, мы эту задачу решаем более эффективно, чтобы муниципальный округ действительно стал драйвером экономики, территорией роста. Касимов действительно преобразился: это видят и жители, и гости. Появились новые общественные пространства, последовательно приводится в порядок набережная и прилегающие территории, благоустраиваются населенные пункты. В муниципалитете проводится много интересных культурных мероприятий. Отмечу, что, развивая самобытность своего родного края, вы по сути выполняете важную государственную задачу. Когда к нам приезжают люди из других стран, видят, как мы живем, принимаем гостей, какие ценности исповедуем, возвращаются к себе и говорят правду о нашей стране. Спасибо вам за ваш вклад в популяризацию и поднятие престижа России. Уверен, что вы вместе с коллегами-депутатами сможете решить все поставленные задачи.

В рамках заседания Рязанской областной Думы все присутствующие могли ознакомиться с выставкой достижений Касимовского края.