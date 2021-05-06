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Четверг, 6 мая, 2021
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В Калуге снесут рынок на улице Чичерина

Никита Брыкин
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Житель Калуги пожаловался, что на улице Чичерина хотят снести мини-рынок, пишет портал КП-Калуга.

Как пояснила начальник отдела потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений Нина Полякова, речь идет о павильонах, которые установлены без разрешительных документов.

«Нестационарные торговые объекты на улице Чичерина в районе дома №13 демонтируют по решению суда», – пояснила Полякова.

По словам чиновницы, предприниматели не стали заключать новые договора на размещение НТО после окончания действия текущих документов.

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