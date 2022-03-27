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Воскресенье, 27 марта, 2022

В Ярославле назвали способ отследить наличие лекарств в аптеках

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В Ярославле назвали способ отследить наличие лекарств в аптеках

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Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Департамент здравоохранения Ярославской области рассказал, как отследить наличие лекарств в аптеках, пишет Первый Ярославский.

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Ранее местные жители начали высказывать некоторое беспокойство из-за ситуации с препаратами в регионе.

«Узнать о наличии препарата в ближайших к вам аптеках можно в приложении «Честный знак», – пояснили в депздраве.

Подчеркивается, что повода для закупок впрок нет, поскольку существуют запасы жизненно необходимых лекарств, они постоянно обновляются. Ярославцев призвали не создавать искусственный ажиотаж.

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