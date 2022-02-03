В январе рязанцы перевели мошенникам более 14,5 миллионов

В январе 2022 года рязанские полицейские зафиксировали более 30 фактов мобильного мошенничества. Потерпевшие перевели злоумышленникам 14,6 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области, самый распространенный способ хищения денег путем обмана – это схема «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов». Злоумышленники сообщают о проблеме на счёте, просят снять с него сбережения, взять кредит и перевести все деньги на так называемый «резервный счёт», который впоследствии обнуляется.

Важно помнить, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счётом. Никогда и ни при каких условиях не передавайте свои персональные данные, в том числе серийные номера паспортов, а также пароли и кодовые слова банковских счетов и карт.

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Доверчивых граждан продолжают обманывать и по схеме «Ваш родственник попал в беду». Неизвестный по телефону представляется сотрудником того или иного правоохранительного органа и сообщает, что ваш близкий человек, чаще всего это сын, зять или племянник, попал в ДТП или совершил какое-то противоправное деяние. Чтобы якобы «загладить вину» перед потерпевшим и «не заводить» уголовное дело, предлагается внести деньги на счет или передать наличными «курьеру».

В такой ситуации единственным правильным выходом будет положить трубку и позвонить тому человеку, о котором шла речь. Будьте уверены, что близкий человек расскажет Вам, что с ним все в порядке.