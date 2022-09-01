В Якутии зверски избили подростков, которые три года насиловали 9-летнюю девочку

Молодые люди зверски избили подростков, которых подозревают в сексуальном насилии над девятилетней девочки в селе Кескил Томпонского района, пишет КП.

Инцидент в ночь на 28 августа. По предварительной версии, на 12-летнего и 14-летнего мальчиков напали парни 19 лет. Последние, в свою очередь, сначала подошли к подозреваемым и напрямую спросили, правда ли это.

«А пострадавшая девочка еще с особенностями развития. И никто бы об этом не узнал, пока эти подростки сами не начали хвастаться. Поэтому те сгоряча лещей им и надавали», — отметил собеседник издания.

Источник отметил, что издевательства двоюродный брат девочки, к которому присоединились еще трое его друзей, в том числе сын одного из чиновников сельской администрации.

В отношении нападавших ведется проверка. Действиям подростков будет дана правовая оценка.