В Иркутской области зять убивал тещу и снимал ее мучения на телефон

Иркутский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Зимы Иркутской области, которого признали виновным в убийстве тещи, пишет КП.

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Инцидент произошел в марте 2021 года. Злоумышленник решил, что 71-летняя пенсионерка виновата в его разводе с женой.

Пьяный мужчина поехал к ней на дачу, где стал выяснять с женщиной отношения. Во время неудачного разговора зять пришел в ярость и стал избивать жертву. После этого он заставил ее ползать по снегу и снимал все это на телефон.

Наконец, убийца взял канистру с горючим, облил им дом и саму тещу, после чего поджег пенсионерку и убежал. Женщину спасли очевидцы, которые вытащили ее из огня. Однако, вскоре она умерла.

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В итоге мужчину приговорили к 12 с половиной годам в колонию строгого режима. После отбытия этого срока он будет ограничен в свободе еще на один год.