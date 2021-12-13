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Понедельник, 13 декабря, 2021
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В Иркутской области живодер зарезал щенка и снял это на видео

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Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Зимы в Иркутской области, которого обвиняют в жестоком обращении с животным, пишет КП.

По предварительной версии, молодой человек поймал на улице трехмесячного щенка, принес его домой и зарезал в ванной комнате. Злоумышленник снимал происходящее на видео и опубликовал на своей страничке в соцсетях. Его задержали.

«Он рассказал, что убил животное, чтобы приготовить еду», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Известно, что 18-летнему студенту профильного училища грозит до пяти лет тюрьмы.

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