В Иркутской области живодер зарезал щенка и снял это на видео

Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Зимы в Иркутской области, которого обвиняют в жестоком обращении с животным, пишет КП.

По предварительной версии, молодой человек поймал на улице трехмесячного щенка, принес его домой и зарезал в ванной комнате. Злоумышленник снимал происходящее на видео и опубликовал на своей страничке в соцсетях. Его задержали.

«Он рассказал, что убил животное, чтобы приготовить еду», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Известно, что 18-летнему студенту профильного училища грозит до пяти лет тюрьмы.