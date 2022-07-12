В июне в Рязани прошли оздоровительные сборы для 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты Рязанской гордумы обсудили организацию летнего досуга детей из неблагополучных семей. Подробности сообщила пресс-служба представительного органа.

Вопрос о деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за II квартал 2022 года депутаты рассмотрели на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы 12 июля.

Так, на базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции в июне прошли летние оздоровительные сборы для 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было отмечено, что это уникальный для страны проект: для детей организовали посещение музеев и культурных учреждений, проходили оздоровительные мероприятия, пропагандировался здоровый образ жизни. Ещё 150 детей из числа семей, находящихся в социально опасном положении, отдохнули в лагерях с дневным пребыванием, которые организованы на базе рязанских школ. Для 26 детей приобрели путёвки в оздоровительный лагерь «Сказка».

Кроме того, депутаты обсудили тему трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Было предложено усилить это направление работы.

На заседании депутаты заслушали информацию администрации города по мониторингу в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений за II квартал 2022 года. За это время было проведено 67 мероприятий и акций общественно-политических объединений. Обстановка признана стабильной и контролируемой со стороны правоохранительных органов и администрации Рязани, межнациональных и межконфессиональных конфликтов допущено не было.