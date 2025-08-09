Суббота, 9 августа, 2025
Общество

В ходе ремонта подземного перехода у ТЦ «Барс» выявлены существенные недостатки

Анастасия Мериакри

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова оценила ход  комплексного  ремонта подземного перехода у ТЦ «Барс», который затронул не только сам переход, но и входные группы и остановочные павильоны. В осмотре приняли участие сотрудники отделения Социального фонда России по Рязанской области, чьи посетители ежедневного пользуются переходом.

Как пояснил представитель подрядной организации, на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Завершается монтаж новых навесов, обустраиваются  ограждения, устанавливаются камеры видеонаблюдения, ведется реставрация 12 панно советского периода из керамической плитки со стилизованными изображениями видов Рязани. На лестницах будут установлены подъемники для маломобильных граждан.

Собравшиеся отметили существенные недостатки в ходе ремонта: уложенная на ступеньках плитка частично уже сколота, на объекте грязно, не убран мусор.

— Объект крайне важный для города, мы все ждем завершения ремонта, но качество – превыше всего. Работы будут приняты только в том случае, если их качество будет  надлежащим, других вариантов тут быть не может, — отметила Татьяна Панфилова. – Все выявленные недочеты должны быть устранены.

В связи с тем, что дизайн-проект перехода носит индивидуальный характери все позиции используемых материалов делались на заказ, были увеличены сроки поставки, из-за этого подрядчик не завершил работы 1 августа. В настоящее время увеличено количество бригад на объекте.  Ремонт планируется завершить в конце лета.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Общество

Ход ремонтных работ оценили в детском саду в Полянах, в школах в поселке Варские и селе Дядьково

В селе Дядьково началось строительство второй очереди школы на 1050 мест. Завершены геодезические работы, подрядчик занимается вертикальной планировкой и снятием плодородного грунта.
Происшествия

В Ряжске мужчина угрожал зарезать свою мать кухонным ножом из-за денег на алкоголь

Когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз попросил у матери деньги на алкоголь, пенсионерка ответила отказом и упрекнула сына в неподобающем поведении. Чтобы напугать мать и получить финансовые средства, злоумышленник взял кухонный нож и пригрозил зарезать женщину.
Погода

Ночью — дождь, днём — без осадков: погода в Рязанской области на 10 августа

Ночью на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Днем — без осадков.
Происшествия

Два украинских беспилотника сбили над Рязанской областью днём 9 августа

В период с 12:00 до 15:30 дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории РФ.
Экономика и бизнес

Делегация Рязанской области участвует в Международном форуме по развитию беспилотных систем

В рамках проектно-образовательного интенсива обсуждаются механизмы дронификации экономики, тестируются технологические решения, прорабатываются инвестиционные модели в сфере БАС. Команды участвуют в инженерных соревнованиях, презентуют прототипы и предлагают прикладные решения для внедрения в ключевые отрасли.
Общество

Рязань и Сараи получат денежные средства на переселение граждан из аварийного жилья

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилья выделены из областного бюджета. Их получат Рязань и посёлок Сараи.
Культура и события

Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» проходит в Рязанской области

Гости могут принять участие в русских народных забавах, поиграть в средневековые настольные игры, лото, собрать археологические пазлы. Предлагается попробовать написать металлическим писалом по вощеной дощечке.
Происшествия

Николаю Любимову продлили арест

Решение суда вступит в силу 12 августа.