В ходе ремонта подземного перехода у ТЦ «Барс» выявлены существенные недостатки

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова оценила ход комплексного ремонта подземного перехода у ТЦ «Барс», который затронул не только сам переход, но и входные группы и остановочные павильоны. В осмотре приняли участие сотрудники отделения Социального фонда России по Рязанской области, чьи посетители ежедневного пользуются переходом.

Как пояснил представитель подрядной организации, на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Завершается монтаж новых навесов, обустраиваются ограждения, устанавливаются камеры видеонаблюдения, ведется реставрация 12 панно советского периода из керамической плитки со стилизованными изображениями видов Рязани. На лестницах будут установлены подъемники для маломобильных граждан.

Собравшиеся отметили существенные недостатки в ходе ремонта: уложенная на ступеньках плитка частично уже сколота, на объекте грязно, не убран мусор.

— Объект крайне важный для города, мы все ждем завершения ремонта, но качество – превыше всего. Работы будут приняты только в том случае, если их качество будет надлежащим, других вариантов тут быть не может, — отметила Татьяна Панфилова. – Все выявленные недочеты должны быть устранены.

В связи с тем, что дизайн-проект перехода носит индивидуальный характери все позиции используемых материалов делались на заказ, были увеличены сроки поставки, из-за этого подрядчик не завершил работы 1 августа. В настоящее время увеличено количество бригад на объекте. Ремонт планируется завершить в конце лета.