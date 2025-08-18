В Госдуме рассказали, за что у россиянина могут удержать половину пенсии

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, в каких случаях Социальный фонд России (СФР) может удерживать часть пенсии и какие при этом существуют ограничения.

Причины и размеры удержаний

Удержания из пенсии могут производиться только на законных основаниях, например, по исполнительным документам. Основные причины для этого — наличие долгов по:

алиментам;

кредитам;

ЖКХ;

переплатам, возникшим по вине самого пенсионера;

судебным решениям.

Максимальный размер удержаний составляет до 50% от пенсии по большинству долгов и до 70% по алиментным обязательствам.

Гарантии для должников

С 2022 года действует важное правило: после всех удержаний у пенсионера должна оставаться сумма не меньше прожиточного минимума. В 2025 году это от 19 329 рублей в целом по России. Если в регионе прожиточный минимум выше, то сохраняется именно региональная сумма (например, в Мурманской области — 21 835 рублей). Чтобы воспользоваться этой нормой, пенсионеру необходимо самому подать соответствующее заявление.

Защищённые выплаты

Некоторые виды пенсий и выплат полностью защищены от взысканий. К ним относятся:

пенсии по случаю потери кормильца;

различные компенсационные выплаты;

единовременные выплаты.

Если у вас возникли вопросы или спорные ситуации по поводу удержаний, Нилов советует обращаться в клиентские службы СФР или к депутатам. Также он рекомендует внимательно проверять все документы. Если вы считаете, что удержание неправомерно, вы имеете право обжаловать это решение в СФР или в суде.

В случае переплаты пенсии (например, если пенсионер не сообщил о трудоустройстве), СФР вправе взыскать излишне выплаченные средства. Однако и здесь действует ограничение — взыскание не может превышать 20% от размера пенсии.