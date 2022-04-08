В ФСБ обратились к белгородцам на фоне военной операции на Украине

В управлении ФСБ по Белгородской области обратились к местным жителям на фоне военной операции на Украине, пишет Бел.Ру.

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В ведомстве отметили, что на фоне конфликта в Интернете стали распространяться фейки о боевых действиях. Также белгородцам стали поступать звонки с номеров украинских операторов. Их главная цель — вызвать панику.

Кроме того, в качестве методов донесения ложной информации используются комментарии в соцсетях и электронная почта.

В ФСБ призывают граждан проверять и тщательно анализировать информацию. При обнаружении провокационных материалов рекомендуется сообщать об этом правоохранителям.