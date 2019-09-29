Столкновение самолетов над Мату-Гросу

Столкновение над Мату-Гросу — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 29 сентября 2006 года в небе над Бразилией. В тот день над Мату-Гросу столкнулись авиалайнер Boeing 737-8EH авиакомпании Gol Transportes Aеreos (рейс GLO 1907 Манаус—Бразилиа—Рио-де-Жанейро) и частный самолёт Embraer EMB-135BJ Legacy 600 авиакомпании ExcelAire. Рейс 1907 рухнул в дождевые леса Амазонии, разрушившись в воздухе на несколько частей, погибли все находившиеся на его борту 154 человека (148 пассажиров и 6 членов экипажа). Борт N600XL совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сьерра-ди-Качимбу, все находившиеся на его борту 7 человек (5 пассажиров и 2 пилота) не пострадали, у самолёта оказалось серьёзно повреждено левое крыло. Данная авиакатастрофа, вызвавшая кризис в гражданской авиации Бразилии, стала на тот момент самой смертоносной в истории страны, превзойдя по количеству жертв катастрофу Boeing 727 под Форталезой (137 погибших).

Boeing 737-8EH был выпущен в 2006 году. 11 сентября того же года был передан бразильской авиакомпании Gol Transportes Aеreos для использования на рейсах средней протяжённости и с большей пассажировместимостью. На день катастрофы совершил 162 цикла «взлёт-посадка» и налетал 202 часа. Embraer EMB-135BJ Legacy 600 (N600XL) был выпущен компанией «Embraer» по заказу ExcelAire Service Inc. (Нью-Йорк, США) в сентябре 2006 года. 28 сентября того же года был приобретён чартерной авиакомпанией ExcelAire. На день катастрофы совершил 11 циклов «взлёт-посадка» и налетал 19 часов.

Рейс GLO 1907 вылетел из Манауса в 15:35 BRST и взял курс на Рио-де-Жанейро. Борт N600XL вылетел из аэропорта Сан-Жозе-дус-Кампус рядом с Сан-Паулу в 14:51 BRST и должен был приземлиться в аэропорту Манауса, что являлось плановой остановкой в пути до США. На его борту находилось 5 пассажиров — 2 сотрудника компании «Embraer», 2 руководителя авиакомпании ExcelAire и корреспондент газеты «The New York Times» Джо Шарки.

В 16:57 BRST рейс GLO 1907 и борт N600XL столкнулись плоскостями левых крыльев на встречных курсах на эшелоне FL370 (11 278 метров) примерно на полпути между Бразилиа и Манаусом, недалеко от города Матупа, в 750 километрах к юго-востоку от Манауса.

В результате столкновения рейс GLO 1907 потерял почти половину левого крыла. Это привело к неконтролируемому вращению, которое повлекло за собой полное разрушение самолёта в воздухе и падение в лесистой местности. Все 154 человека на его борту погибли, лайнер полностью разрушился, причём его обломки были разбросаны на большом расстоянии от места катастрофы.

Борт N600XL, несмотря на потерю части левого крыла, смог продолжить полёт, хотя отключился автопилот и требовалось значительное усилие пилотов, чтобы удерживать самолёт от самопроизвольного крена влево.

Рейс PO71 авиакомпании Polar Air Cargo (грузовой Boeing 747-46NF борт N453PA), находившийся в том же районе, ретранслировал сообщения экипажа борта N600XL, и с его помощью повреждённый самолёт благополучно приземлился в аэропорту города Сберра-ди-Качимбу, который является частью Кампу де Пруваш Бригадейру Велосу, большой военной базы ВВС Бразилии, находящейся примерно в 160 километрах от места столкновения.

После того, как рейс GLO 1907 исчез с радаров, ВВС Бразилии организовали поисково-спасательную операцию и направили на место катастрофы пять самолётов и три вертолёта. В поисково-спасательной операции участвовали более 200 человек, среди которых была группа жителей, хорошо знакомая с окрестностями местных джунглей. Обломки авиалайнера были замечены в труднопроходимой лесной местности, что усложнило поиски выживших пассажиров. Поначалу администрация Infraero объявила, что в катастрофе выжили 5 человек, однако впоследствии ВВС Бразилии опровергли эту информацию.

Бортовые самописцы нашли 2 октября 2006 года и передали для расшифровки в канадское бюро TSBC. 25 октября после 4 недель интенсивных поисков с помощью металлоискателей удалось найти почти неповреждённую карту памяти речевого самописца, которую также передали для расшифровки в Канаду.

4 октября 2006 года найденные останки тел жертв катастрофы были отправлены для опознания родственниками. Команда спасателей работала на месте катастрофы около 7 недель, исследуя джунгли в поисках останков пассажиров и обломков самолёта. 22 ноября 2006 года с помощью анализа ДНК идентифицировали личность последнего найденного погибшего.

Источник