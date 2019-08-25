День рождения Ивана IV Грозного

Великий князь московский и всея Руси с 1533 года, русский царь Иван IV Грозный родился 25 августа 1530 года в селе Коломенском под Москвой. Сын великого князя Василия III и Елены Васильевны Глинской. После смерти отца 3-летний Иван остался на попечении матери, умершей в 1538 году, когда ему было 8 лет.

Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нем подозрительности, мстительности и жестокости.

Излюбленной идеей царя, осознанной уже в юности, стала мысль о неограниченной самодержавной власти. В январе 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство великого князя Ивана IV. На него были возложены знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапка Мономаха.

Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как «принц» или «великий герцог». Титул же «царь» или совсем не переводили, или переводили как «император». Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором Священной Римской империи.

С 1549 года Иван IV провел ряд реформ, направленных на централизацию государства. В 1558 году он начал Ливонскую войну за овладение побережьем Балтийского моря. Первоначально военные действия развивались успешно. К 1560 году армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден перестал существовать. Однако уже в 1564 Россия потерпела серьезные поражения. Царь стал искать «виноватых», начались опалы и казни.

В 1565 году он объявил о введении в стране опричнины. Этот период в истории России ознаменовался проведением чрезвычайных репрессий, конфискацией феодального имущества и земель в пользу государства, борьбой Ивана Грозного с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати. К тому же страна была «поделена» на две части: территории, не вошедшие в опричнину, стали называться земщиной, а каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с земскими. С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности, Иван IV насильственно конфисковывал боярские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Казни и опалы сопровождались террором и разбоем среди населения.

Разделение страны пагубно сказалось на экономике государства. Огромное число земель было разорено и опустошено. Свое существование опричнина фактически прекратила в 1572 году. С 1578 года царь перестал казнить. В завещании 1579 года каялся в содеянном.

Периоды покаяния и молитвы сменялись приступами ярости. Во время одного из таких приступов в ноябре 1582 года царь случайно убил своего сына Ивана, попав посохом с железным наконечником ему в висок. Смерть наследника повергла царя в отчаяние, поскольку другой его сын, Федор Иванович, был неспособен управлять страной.

Умер Иван Грозный (18) 28 марта 1584 года в Москве.

Источник: https://www.calend.ru/persons/928/