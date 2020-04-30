Четверг, 30 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

День пожарной охраны России

Алексей Агеев

Откусивший сопернику ухо объяснил, почему устроил разборки в магазине

Новости мира
Газета «Московский Комсомолец» узнала подробности инцидента, который произошел накануне на улице Лихоборские бугры в Москве. Сообщается, что пьяный 31-летний...
Узнать больше

В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса

Коронавирус
Оперативный штаб Новосибирской области информирует о увеличении заражения населения вирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 28 апреля в регионе за сутки число заражённых коронавирусной инфекцией...
Узнать больше

Ученые нашли общие черты у смертельных коронавирусов

Коронавирус
Ученые нашли общие черты у летальных коронавирусов, отличающие их от ОРВИ. У SARS, MERS и SARS-CoV-2 выделены одиннадцать общих геномных последовательностей. Именно...
Узнать больше
-

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.

Одним из последних законов, расширивших полномочия федеральной противопожарной службы при организации тушения пожаров в населённых пунктах, стал принятый 25 октября 2006 года Федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности». Естественно, что в борьбу с огнём, в борьбу за жизнь людей первыми вступают те, кто оказался ближе к очагу пожара — будь то федеральные, субъектовые или муниципальные подразделения пожарной охраны.

1 января 2009 года вступил в силу приказ министра МЧС России, в котором установлено окончательное формирование федеральной противопожарной службы на всей территории Российской Федерации.

Интересны исторические предпосылки создания противопожарной службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных.

В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо.

В начале 19 века правительством страны было принято решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех городах Российской империи, что стало важным моментом в организации строительства пожарной охраны. В марте 1853 года была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой штатный состав команд впервые стал определяться не по «высочайшему разрешению», а в зависимости от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К первому относились города с населением до двух тысяч жителей, а к седьмому — от 25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.

Вопросам организации Пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением Советской власти. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём», в котором отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники и др. Декретом предусматривались также мероприятия по подготовке специалистов пожарного дела, открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов, изданию специальных журналов и брошюр, устройству выставок. Была определена главная задача пожарной охраны — предупреждение пожаров.

За эти долгие годы пожарная охрана изменялась, реформировалась и совершенствовалась. Но смысл работы пожарных остаётся неизменным — спасение людей и имущества от огня.

Сегодня, в свой профессиональный праздник все сотрудники пожарной службы получают поздравления не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, чьи имущество и даже жизнь были спасены, благодаря работе этих самоотверженных людей.

Источник

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Оперативные данные по COVID-19. Что известно к этому часу

Коронавирус
По данным на 8.30 30 апреля в Рязанской области зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусом. Анализы ещё 40 человек находятся...
Узнать больше

В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая

Новости Рязани
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая 2020 года. 1, 2, 3 и...
Узнать больше

«Ростелеком» выступил генеральным партнёром конкурса по компьютерной безопасности в Рязани

Новости Рязани
«Ростелеком» выступил генеральным партнером онлайн-конкурса по компьютерной безопасности ToUpxKvant в формате CTF, который прошел 25 и 26 апреля в Рязани. Организаторы мероприятия...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая

Новости Рязани
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая 2020 года. 1, 2, 3 и...
Узнать больше

В Рязани умер мужчина с подтверждённым СОVID-19

Коронавирус Рязань
В Рязани скончался мужчина, у которого был подтверждён диагноз СОVID-19. Об этом вечером в среду, 29 апреля, сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

В рязанских магазинах ограничат число покупателей

Новости Рязани
В Рязанской области усилят меры для борьбы с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. В частности,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+