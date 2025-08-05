В ДТП под Тамбовом погибла многодетная мать, пострадали двое детей

Во вторник, 5 августа, на 14-м километре автодороги «Тамбов — Пенза» (Северный обход Тамбова) произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, женщина, везшая троих детей, не справилась с управлением и врезалась в КамАЗ.
В результате аварии женщина погибла на месте. Двое малолетних детей госпитализированы, девочка 2008 года рождения не пострадала.
На место происшествия выезжал прокурор Тамбовского района Юрий Плужников.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.