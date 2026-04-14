Выжившего в Охотском море на дрейфующей лодке Пичугина приговорили к 3 годам принудительных работ и штрафу

Михаил Пичугин пережил больше двух месяцев в открытом море. Его брат и племянник погибли. Теперь выжившего приговорили к трём годам принудительных работ и штрафу в 40 тысяч рублей, сообщает MASH

В августе 2024 года Пичугин вышел в море вместе с 46-летним братом и 15-летним племянником. Маршрут казался рядовым: лодка-катамаран «Байкат 470», Шантарские острова, 150 километров и несколько часов хода. На обратном пути всё пошло не так. Шторм сбил судно с курса, и катамаран начал дрейфовать.

Реклама

Их нашли только 15 октября 2024 года. Команда краболовного траулера «Ангел» обнаружила лодку в море — брат и племянник к тому моменту погибли от истощения. Сам Пичугин выжил, потеряв 26 килограммов.

Следствие предъявило ему два обвинения. Первое — нарушение правил безопасности при управлении маломерным судном, повлёкшее гибель двух человек. Второе — использование заведомо поддельного документа.