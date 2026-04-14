Происшествия

В доме рязанца изъяли 5,5 кг марихуаны

Алексей Самохин
Полицейские изъяли из дома в селе Кипчаково Кораблинского района более 5,5 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области получили сведения, что в доме 54-летнего жителя села Кипчаково Кораблинского района хранится большое количество растительного наркотического средства – марихуаны. 

Сотрудники УНК совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» подготовили специальную операцию, которая исключала для злоумышленника возможность скрыться и до задержания уничтожить наркотики и улики. 

Полицейские обследовали жилище и обнаружили мешки с высушенной растительной смесью и пакеты с фрагментами растений. Экспертиза установила, что в доме хранилось 5515 граммов марихуаны и 382 грамма частей наркосодержащего растения конопля. Наркотики и наркосырье изъяли. Хозяина дома задержали. 

По предварительной информации, 54-летний мужчина в прошлом году нашел в окрестных полях заросли дикорастущей конопли и собрал семена. Из этих семян житель села вырастил на своем приусадебном участке среди кустов картофеля наркосодержащие растения и приготовил из них марихуану. 

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

