1 июня филиалы Росгосцирка по всей стране устроили масштабный флешмоб «Цирк — это мы». На площадях перед цирками десятков городов страны и в манежах собрались более тысячи человек и выстроились в объёмное слово «ЦИРК».

Традиционно акция прошла и перед рязанским цирком. На площади у фонтана юные рязанцы и их родители, а также артисты программы «Песчаная сказка» также присоединись к акции «Цирк — это мы».

Все участники флешмоба получили леденцы с логотипом Рязанского цирка, а после мероприятия дети и их родители были приглашены на экскурсию в закулисную часть цирка. Дети познакомились с верблюдами, лошадьми, а также увидели уникальное зрелище — купание бегемота. В акции приняли участие более 150 человек.

Также в День защиты детей Росгосцирк запускает ежегодную Всероссийскую акцию «Цирк — детям села», благодаря которой юные жители отдалённых сёл и деревень смогут увидеть цирковые представления и познакомиться с артистами.

Акция стартует в День защиты детей и продлится до конца лета. За это время цирки страны проведут серию выездных мероприятий в отдалённые районы России — дети смогут посмотреть цирковой спектакль буквально рядом с домом. Будут интерактивные игры, викторины, сладкая вата и попкорн.

— Росгосцирк продлит День защиты детей на всё лето. У нас огромная страна, большое количество отдалённых населённых пунктов. Многие дети не могут приехать в цирк. Они, может, никогда бы и не увидели представление. Но цирк приедет к ним», — прокомментировала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

В прошлом году программа «Цирк — детям села» охватила более 300 районных центров и сёл по всей стране. В акции приняли участие 35000 человек.