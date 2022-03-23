В Челябинске мигрант зарезал девушку в подъезде

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 29-летней жительницы Челябинска бывшим возлюбленным, пишет 74.RU.

- Реклама -

По предварительной версии, 27-летний мигрант подкараулил жертву около дома на улице Хохрякова, а в подъезде нанес ей удары ножом. Потерпевшая скончалась на месте. После этого злоумышленник покончил с собой.

Мужчина ранее не был судим, официально числился безработным. Женщина трудилась товароведом в компании по продаже напитков. По одной из версий, между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу ножевые ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, у девушки осталась малолетняя дочь.

«Когда он остался без работы, то она выгнала и между ними ссора развязалась. Он влюбился в эту девушку. То, что произошло, не знаю… может его вывели, потому что он сам себя так не мог, и никогда он этими драками не занимался, алкоголь не употреблял», – утверждает дядя мужчины.

- Реклама -

Он считает, что его племянник не мог напасть на девушку, и, скорее всего, просто защищался.