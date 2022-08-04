В центре Рязани задержали иностранца-наркодилера

В центре Рязани задержали наркодилера — иностранного гражданина.

Уголовное дело против иностранца возбудили по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемого заключили под стражу. Об этом сообщает областное управление МВД.

На улице Фирсова наряд ППСП заметил подозрительного мужчину, который прятал что-то в земле. При виде патруля неизвестный попытался скрыться. Сотрудники полиции оказались лучше подготовлены физически и задержали беглеца. На место прибыли сотрудники управления наркоконтроля УМВД.

Выяснилось, что 27-летний гражданин одной из стран Среднеазиатского региона работает закладчиком на нелегальный онлайн-магазин. Мужчина попал в поле зрения патруля как раз в момент закладки наркотиков в тайник.

Правоохранители обнаружили на улицах Садовой и Фирсова 12 свёртков с производным N-метилэфедрона. Задержанный пытался ввести сотрудников полиции в заблуждение о том, где он проживает. Но полицейские установили, что он живёт в съёмной квартире на улице Трудовой.

При обследовании жилища были найдены 20 свёртков с этим же наркотиком, электронные весы и упаковочные материалы. Всего из незаконного оборота изъяли 40 граммов запрещённого вещества.