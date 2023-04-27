В бюджет Рязани внесут изменения

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы 25 апреля рассмотрели изменения в бюджет города на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Доклад представила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова. Доходы и расходы бюджета Рязани на 2023 год увеличиваются на общую сумму 574,4 млн рублей. Объём предоставляемых межбюджетных трансфертов увеличивается на 728,9 млн рублей, в том числе на:

– благоустройство общественных территорий – 150 млн рублей.;

– ремонт дорог – 77,3 млн рублей;

– обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 34,5 млн рублей;

– организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов – 29 млн рублей;

– модернизацию МБУДО «Детская школа искусств №5» – 23,6 млн рублей;

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 22,6 млн рублей;

– создание модельных библиотек в библиотеке-филиале №7 МБУК «ЦБС г. Рязани» и библиотеке-филиале №10 МБУК «ЦСБД города Рязани – 10 млн рублей и др.

Объём ассигнований дорожного фонда на 2023 год увеличивается на 836,2 млн рублей.

Администрация представила сведения об исполнении предложений, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Рязани в 2018-2022 годах, за I квартал 2023 года. Так, в текущем году в рамках благоустройства парка имени Гагарина стартовало обустройство скейт-площадки, также начался первый этап благоустройства Черезовских прудов.