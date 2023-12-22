Пятница, 22 декабря, 2023
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В библиотеке им. Есенина прошла лекция, посвященная творчеству Тарковского

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В конце декабря отмечается день памяти Андрея Тарковского, который умер 29 декабря 1986 года. В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина прошла лекция «Поэтическая лира в языке кино» журналиста Ирины Нечаевой, автора проектов по творчеству Тарковского.

Ирина Нечаева рассказал студентам-психологам РГУ им. Есенина о двух выдающихся творцах ХХ века – отце и сыне Тарковских.

Поэт Арсений Тарковский дружил с Анной Ахматовой и Мариной Цветаевой: его окружение сыграло большую роль в формировании собственного стиля. Повлияло оно и на творчество Андрея Тарковского, картинам которого характерны не только поэтическая красота и медлительность, но и звучание музыкальных шедевров.

Просветительские лекции для современной молодежи учат формировать мировоззрение. Студенты вдохновились произведениями поэта Арсения Тарковского и погрузились в сложный мир фильмов Андрея Тарковского.

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